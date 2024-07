Fofana Milan senza sosta: ballano ancora 5 milioni tra domanda e offerta ma… Gli AGGIORNAMENTI sul centrocampista

Il Corriere dello Sport oggi in edicola ha fornito preziosi aggiornamenti sulla trattativa in corso tra Milan e Monaco per il trasferimento in rossonero di Youssouf Fofana, primo obiettivo a centrocampo del Diavolo.

Stando a quanto si apprende ballerebbero ancora 5 milioni tra la richiesta del club monegasco (25 milioni) e l’offerta rossonera (20 milioni). Tuttavia la cifra è trattabile e dunque in casa Milan regna l’ottimismo circa il buon esito dell’operazione.