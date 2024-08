Fofana Milan: il centrocampista subito a SOSTEGNO dei neo compagni, il GESTO verso il Torino

Fofana si appresta ad essere il quarto acquisto del calciomercato Milan in questa sessione estiva. Il gesto a sostegno dei neo compagni

come riportato da Nicolò Schiara dopo l’arrivo in città previsto per domani e l’iter burocratico tra visite e firma sul contratto quello che sarà il nuovo centrocampista rossonero sarà allo stadio San Siro con il suo agente per vedere la partita contro il Torino e per sostenere i suoi nuovi compagni di squadra