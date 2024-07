Fofana Milan, si INSERISCONO due top club e il Monaco spara ALTISSIMO! Strada in salita per il centrocampista: le ultime

Non arrivano delle notizie positive per quella che è la trattativa tra il mercato Milan e il Monaco per Youssof Fofana: i dialoghi vanno avanti da tempo e il francese è considerato il preferito per il centrocampo. Tuttavia, come fa sapere Sky Sport, nelle ultime ore si è riscontrato l’inserimento da parte del Manchester City e dell’Atletico Madrid.

La strada per l’arrivo del francese in rossonero adesso è in salita, con il Monaco che, nonostante il contratto del calciatore sia in scadenza nel 2025, adesso spara altissimo, chiedendo circa 35 milioni di euro per una sua cessione.