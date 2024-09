Fofana Milan, Fonseca SVELA il RETROSCENA! L’ex Monaco deve capire QUESTA cosa

Fofana-Milan, Paulo Fonseca, tecnico del Milan, ha svelato un particolare retroscena sul centrocampista ex Monaco: ecco quale

Nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Milan-Liverpool, Paulo Fonseca ha parlato così di Fofana:

FOFANA – «Fofana è arrivato più tardi, non abbiamo tanto lavoro con lui per pretendere che sia perfetto anche perchè sta facendo un ruolo diverso. Sta imparando e lo sento in crescita. Credo molto in lui e sarà molto importante per la squadra ma ha bisogno di adattarsi alla Serie A che è totalmente diverso dalla Francia»

LA CONFERENZA STAMPA DI FONSECA