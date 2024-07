Fofana Milan, PRIORITÀ al diavolo: l’inserimento del West Ham NON SPAVENTA! Il Monaco intanto continua a sparare alto

Nonostante la distanza tra domanda e offerta col Monaco sia ancora piuttosto ampia, il calciomercato Milan insiste per Youssouf Fofana. Oggi è arrivata la risposta del club del Principato di Monaco alla seconda proposta rossonera di 17 milioni di euro: ritenuta ancora troppo bassa a fronte della richiesta di 35 milioni per il centrocampista in scadenza nel 2025.

Oggi L’Equipe ha parlato dell’inserimento da parte del West Ham per il francese ma Calciomercato.com tranquillizza i tifosi milanisti spiegando come il calciatore non sembra essere interessato perché vuole un club che partecipi alla prossima Champions League, ed abbia anche dato la sua priorità ai rossoneri: «L’accordo sui termini personali è blindato per un quadriennale a circa 3 milioni più bonus a stagione. Ora tocca al Milan capire se rilanciare con una terza offerta o cambiare direzione verso altri obiettivi».