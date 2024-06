Fofana Milan, strada ormai tracciata: il club ne ha già parlato con Fonseca! Le ULTIME

Fofana Milan, strada ormai tracciata: il club rossonero ne ha già parlato con il nuovo allenatore Fonseca! Le ULTIME

Non solo il nuovo attaccante centrale, il calciomercato Milan sta concentrando le proprie attenzioni anche su un centrocampista che abbia caratteristiche più difensive rispetto ai calciatori già presenti in rosa.

Il club ha già parlato di questa esigenza con il nuovo allenatore Fonseca (ufficialità in arrivo nel corso di questa settimana): l’obiettivo dichiarato è Fofana, giocatore in grado di dare equilibrio a una squadra che per natura è sbilanciata in avanti. Lo riporta la Gazzetta.