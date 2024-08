Fofana Milan, ecco QUANDO il nuovo acquisto arriverà a Milano! Le ULTIMISSIME sul centrocampista

Fofana è pronto per iniziare la sua nuova avventura al Milan. Dopo aver chiuso l’affare col Monaco, il calciomercato Milan attende il nuovo acquisto nella giornata di domani, venerdì 16 agosto. Come riportato da Fabrizio Romano, il francese partirà da Monaco per poi arrivare a Milano, fare le visite mediche ed essere ufficializzato.

La presentazione dovrebbe avvenire sabato sera a San Siro prima del match contro il Torino.