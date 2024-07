Fofana Milan: il Monaco continua a non ABBASSARE le richieste, i rossoneri SPERANO in un fattore

Il calciomercato Milan continua a sperare di ingaggiare Fofana dal Monaco. Il club di Ligue 1 non abbassa le pretese per il centrocampista ma..

C’è ancora speranza. Il calciomercato Milan continua a sperare di ingaggiare Fofana dal Monaco. Il club di Ligue 1 non abbassa le pretese per il centrocampista ma i rossoneri sperano.

Come riportato da Fabrizio Biasin il Monaco spara alto, ma il ragazzo vuole solo il rossonero e, certo, è un ottimo punto di partenza. Chissà che non possa essere quello decisivo per l’approdo in rossonero dopo una lunga trattativa.