Fofana Milan: il centrocampista lascerà il Monaco in estate! Una pretendente si tira indietro dalla corsa? NOVITA’ sul francese

Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, Youssouf Fofana dovrebbe lasciare il Monaco in estate, con il centrocampista seguito con attenzione dal calciomercato Milan.

Rispetto ai rumors, invece, attualmente non è nella lista dei candidati del Paris Saint-Germain. Il PSG, infatti, sta cercando diversi tipi di giocatori in quella posizione, in base alle richieste di Luis Enrique. I club della Premier League continuano a monitorarlo.