Fofana Milan, ieri la TERZA OFFERTA al Monaco: parti VICINE! Cifre e DETTAGLI della proposta fatta per il centrocampista

Youssouf Fofana non è mai stato così vicino al trasferimento a Milano dopo l’accelerata avvenuta nelle ultime ore da parte degli uomini del mercato Milan. I rossoneri, già nella giornata di ieri, hanno presentato una nuova offerta al Monaco per il centrocampista. A rivelarlo è il giornalista Daniele Longo su X, che entra nei dettagli della proposta rossonera per il francese.

DETTAGLI – «Terza offerta Milan presentata ieri: 19 base fissa più 1 di bonus ( quasi garantito) più 2 difficili da raggiungere. Parti vicine».