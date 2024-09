Fofana Milan, Giroud NON HA DUBBI: «Ha fatto il SALTO in un top club! E su Gabbia DICO...»

Fofana-Milan, Olivier Giroud, ex centravanti rossonero, ha parlato del centrocampista francese e di Matteo Gabbia: le dichiarazioni

Nel corso dell’intervista alla Gazzetta dello Sport, Olivier Giroud, attaccante del Milan, parlato così di Fofana e Gabbia:

PAROLE – «Per Youssouf era il momento di fare il salto in un top club. Aiuterà molto la squadra. E con Reijnders forma una gran bella coppia. Se sono sorpreso da Gabbia? No, perché Matteo è il giocatore modello: lavora duro per migliorare ed ecco i risultati. Può diventare importante per il Milan, sono felice per lui».

L’INTERVISTA DI GIROUD ALLA GAZZETTA DELLO SPORT