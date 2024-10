Fofana Milan, il francese è l’anima dei rossoneri! San Siro ha trovato l’erede di Kessie?

Fofana Milan, il francese ex Monaco arrivato in estate sembra essere l’anima dei rossoneri: è lui l’erede di Frank Kessie?

Come riporta questa mattina Il Giornale, Youssouf Fofana ha preso per mano questo Milan. Lui e Christian Pulisic sono i protagonisti dell’inizio di stagione rossonero: sempre in campo e sempre grandissime prestazioni.

Si legge che il centrocampista centrale potrebbe essere il tanto atteso erede dell’ex Frank Kessie. Tanto amato dai tifosi, dopo il suo trasferimento la società non era riuscita ancora a trovare un degno sostituto tecnico e fisico.