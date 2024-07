Fofana Milan, NOVITÀ dal Principato: il Monaco ha avvertito i rossoneri nelle scorse ore. ULTIME

Fofana Milan, NOVITÀ dal Principato: il Monaco ha avvertito i rossoneri nelle scorse ore. Tutte le ULTIME notizie

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulla trattativa in corso in questi giorni tra Milan e Monaco per il trasferimento in rossonero di Youssouf Fofana. Il francese si è promesso al Diavolo e lo aspetterà ancora.

Tuttavia c’è da trovare un’intesa con il club monegasco che ha avvisato che non farà sconti per quanto riguarda il prezzo del cartellino. L’obiettivo è incassare più dei 21 milioni che la Juve ha pagato al Nizza per Thuram.