Fofana Milan ora o... tra un anno! Messaggio chiaro da parte del francese: le ULTIMISSIME

Fofana Milan ora o… tra un anno! Messaggio chiaro da parte del centrocampista francese: le ULTIMISSIME sul futuro

Arrivano importantissimi aggiornamenti per quanto riguarda il futuro di Youssouf Fofana, centrocampista sotto contratto con il Monaco fino al prossimo 30 giugno e che piace moltissimo al Milan.

Stando a quanto riportato questa mattina dalla Gazzetta dello Sport il francese avrebbe preso una decisione: vuole solo il Milan, ora o a parametro zero tra un anno. Per questo motivo ha detto di no alle proposte di West Ham e Manchester United.