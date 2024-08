Fofana Milan, il Diavolo ha un VANTAGGIO importante: COSÌ il centrocampista si avvicina. Le ULTIME sul francese

Il giornalista Luca Marchetti ha parlato a Sky Sport per analizzare la trattativa tra il calciomercato Milan e Fofana.

PAROLE – «C’è una grande forza che ha il Milan in questa trattativa, il sì del giocatore. È il giocatore sul quale il Milan ha puntato e continuerà a farlo tanto da migliorare l’offerta fatta al Monaco che era di 18 milioni ed ora è arrivata a 20 più bonus. C’è poi un altro particolare: il calciatore è in scadenza di contratto.

Il Monaco il prossimo anno non lo avrà più. In teoria i rossoneri Fofana potrebbero prenderlo anche il prossimo anno se vogliono, stanno cercando di far capire al club francese di star facendo un’offerta alta per un giocatore in scadenza. Chiaramente poi il Monaco fa il prezzo che vuole. Il sì del francese ai rossoneri è molto forte e sta resistendo anche alle iniziative che gli inglesi stanno avendo sul giocatore».