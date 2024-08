Fofana Milan, Moncada in PRESSING! CONFERME precise, un ASPETTO sarà decisivo

Fofana-Milan, i rossoneri restano in pressing e fanno leva sulla volontà ferrea del calciatore: prossima settimana decisiva

Come riportato da Antonio Vitiello, dopo aver chiuso in mattinata Emerson Royal, il calciomercato Milan è ora concentratissimo sull’ultima priorità della sessione estiva. Moncada e Furlani infatti non hanno nessuna intenzione di mollare la pista Fofana.

Nonostante le altissime richieste del Monaco (35 milioni di euro), il Diavolo fa leva sulla ferrea volontà del calciatore di trasferirsi a Milanello. Con ogni probabilità la prossima settimana sarà decisiva.