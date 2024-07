Fofana Milan, l’INDISCREZIONE è da impazzire! Distanze assottigliate, cosa MANCA per chiudere il colpo

Fofana-Milan, indiscrezione da non credono: ballano solo tre milioni di euro per chiudere la trattativa con il Monaco. I dettagli

Importantissima indiscrezione rilanciata da Repubblica sul calciomercato Milan è in particolare su Fofana, centrocampista del Monaco e primo obiettivo dei rossoneri per la mediana.

Tra il Diavolo e il club francese infatti ballerebbero solo tre milioni di euro per chiudere l’affare con Furlani che ha messo sul piatto 15 milioni di euro contro i 18, bonus inclusi, richiesti. Col giocatore c’è già l’accordo per un triennale con opzione per il quarto anno a 4 milioni di euro a stagione.