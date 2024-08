Fofana Milan, ROTTURA totale tra il centrocampista e il Monaco! Il ds Scuro: «Se non vuole rimanere, non ha senso faccia parte della preparazione»

Fofana Milan, dalla Francia fanno ben sperare: il centrocampista NON si sta allenando col Monaco! Tutti i DETTAGLI sul rossonero

L’obiettivo del calciomercato Milan, Fofana non si allena col Monaco. Dopo l’esclusione per il match contro il Barcellona, il ds del club francese Scuro è stato chiaro ai microfoni de L’Equipe.

PAROLE – «Se non ha intenzione di rimanere non ha senso faccia parte della preparazione. Si tratta di ottenere il trasferimento giusto, il processo non è così facile come sperato. Continuiamo, sempre con un approccio rispettoso».