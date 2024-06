Florenzi Milan e un rapporto con Fonseca da ricucire: cosa accadrà nelle prossime settimane. ULTIME

Florenzi Milan e un rapporto con Fonseca da ricucire al più presto: cosa accadrà nelle prossime settimane. ULTIME

Alessandro Florenzi fa parte di quella lista di calciatori del Milan che potrebbero lasciare il club nel corso dell’estate. Non tanto per una questione di contratto o per strategie differenti, quanto per il rapporto con il nuovo allenatore.

Il suo rapporto con Fonseca ai tempi della Roma non fu buono, scrive quest’oggi Tuttosport. Pertanto la sua situazione andrà chiarita al più presto per poi stilare il piano per il futuro.