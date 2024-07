Florenzi Milan, spuntano due INDIZI sul futuro del terzino rossonero: cosa sta succedendo in questi giorni

La Gazzetta dello Sport è tornata stamattina a parlare del futuro di Alessandro Florenzi, non certamente sicurissimo di rimanere in rossonero anche la prossima stagione complice un rapporto non proprio idilliaco con Fonseca ma non solo.

Il club rossonero starebbe pensando di adattare nel ruolo Kalulu, che ha dato ottime risposte, e poi prendere un nuovo terzino (gli ultimi nomi sulla lista sono Wan-Bissaka e Kaboré. In questo caso per Florenzi non ci sarebbe più spazio.