Florenzi via dal Milan? Lunedì PRIMO CONTATTO con Fonseca: cosa filtra sul futuro del terzino

Florenzi via dal Milan? Nella giornata di lunedì il PRIMO CONTATTO con Fonseca: cosa filtra sul futuro del terzino

Il Milan continua a lavorare in maniera molto decisa sul fronte Emerson Royal per mettere a segno un colpo che, nel caso divenisse ufficiale, spalancherebbe le porte alla probabile cessione di Florenzi.

Il terzino va in scadenza nel 2025 e, ricorda il Corriere dello Sport oggi in edicola, non aveva costruito un buon rapporto con Fonseca ai tempi della Roma. Per questo motivo, salvo cambi di scenario, non ci sono stati contatti chiarificatori tra i due che in ogni caso si vedranno lunedì al raduno a Milanello.