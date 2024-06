Florenzi Milan, il FUTURO è un rebus: presto l’incontro con Fonseca. Cosa può succedere

Florenzi Milan, il FUTURO è un rebus tutto da risolvere: presto l’incontro con Fonseca. Cosa può succedere

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola è tornata a parlare del futuro di Alessandro Florenzi che, con la nomina di Paulo Fonseca come nuovo allenatore del Milan avrebbe ora meno chance di rimanere in rossonero.

Il rapporto con l’ex tecnico del Lille non è dei migliori già dai tempi di Roma e un addio è un’ipotesi tutt’altro che da scartare. Fonseca e il club parleranno presto anche di lui per decidere il futuro.