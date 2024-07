Florenzi Milan, il mercato è alle SPALLE? RETROSCENA con Fonseca, il terzino ha le idee CHIARE

Florenzi-Milan, il mercato è ormai alle spalle? Retroscena con Fonseca, il terzino vuole convincere il tecnico rossonero

Come riportato da Tuttosport, Alessandro Florenzi, nonostante le indiscrezioni dei giorni scorsi, potrebbe essere presto depennato alla voce possibili partenze nell’attuale calciomercato Milan.

Il terzino infatti ha parlato con Fonseca e non ha nessun problema a restare a Milanello cercando di convincere il tecnico a contare su di lui. La spada di Damocle è rappresentata dalla scadenza del contratto fissata al 2025 e per il quale al momento non ci sono stati contatti in ottica rinnovo. La partenza, tra Italia ed estero, non è da escludere ma al momento non è l’idea primaria del classe ’91.