Fiorentina Udinese 1-2: Kean non basta, gli ospiti vincono in rimonta

Fiorentina Udinese 1-2: il rigore iniziale di Moise Kean non basta agli uomini di Palladino. Il Milan accorcia sulla Viola

Un’altra sconfitta, la seconda consecutiva. Per la prima volta in questo campionato, la Fiorentina di Raffaele Palladino ha perso due partite di fila in Serie A allontanandosi così dalle prime posizioni della classifica. Dopo l’1-0 di Bologna la squadra viola ha incassato al Franchi la rimonta dell’Udinese restando così a -9 dall’Atalanta (seppur con una gara in meno).

A decidere la sfida le reti degli ospiti con Lucca, seguito anche dal calciomercato Milan, e Thauvin. Inutile l’iniziale vantaggio di Kean su rigore.