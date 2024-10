Fiorentina Milan, rigori, errori grossolani e non solo: la situazione rossonera alla sosta è grave! La sconfitta di Firenze apre una crisi?

Fiorentina Milan, a Firenze non è stata solo una sconfitta in campo, ma molto di più. Dagli errori individuali al caos rigoristi

Come riporta nel suo editoriale su Milannews.it Antonio Vitiello, il caos Milan va molto oltre la sconfitta in campo rimediata contro la Fiorentina. In una squadra blasonata come quella rossonera non si possono vedere nè gli errori su rimessa laterale e dal fondo che causano le reti viola, nè tantomeno la situazione rigoristi.

Dopo il caso cooling break di Roma, si apre un nuovo fascicolo da mettere a processo tra Fonseca e giocatori. Rigorista designato Pulisic, eppure tirano, e sbagliano, prima Theo e poi Abraham. Chiaro che in casa Milan l’allenatore non ha le redini dello spogliatoio e più di qualcosa in questa stagione non va.