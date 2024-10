Fiorentina Milan, Ravezzani SICURO: «Fonseca non CONTROLLA lo spogliatoio! Ecco cosa SERVIREBBE ai rossoneri»

Fiorentina Milan, Fabio Ravezzani, noto giornalista, ha commentato il momento di Paulo Fonseca sulla panchina rossonera

Intervenuto sul proprio profilo di X, Fabio Ravezzani, noto giornalista, ha parlato così dopo Fiorentina–Milan:

PAROLE – «Fonseca dice che il rigorista è Pulisic e non capisce perché al dischetto siano andati Theo e Abraham. Basta questo per capire che non ha alcun controllo della squadra. Il Milan ha bisogno di un allenatore leader che rimetta in riga i troppi calciatori caratteriali della squadra. Poi serve che in attacco si torni a segnare come prima. Leao (1 gol) Abraham (1 su rigore) e Morata (2) sono pericolosamente sotto media. Le ultime dichiarazioni di Fonseca sono umanissime, ma sconcertanti. Prima si lamenta che in Italia c’è troppo tatticismo e deve preparare ogni partita in modo diverso dall’altra. Poi ammette candidamente che i rigori li battono senza ascoltare le sue indicazioni. Così non va».