Fiorentina Milan, PER il Corriere Fonseca di NUOVO in discussione! Troppi errori TATTICI e a livello mentale

Come riporta il Corriere della Sera con la penna di Daniele Dallera, Fiorentina Milan è un grande passo indietro tattico e mentale per i rossoneri di Paulo Fonseca. Queste le sue parole sulle colonne del giornale di questa mattina:

PAROLE – «Difficile valutare questa squadra, alterna buone giocate ad azioni imperdonabili, le seconde in particolare sul piano tattico e pure mentale. Emergono due certezze: stando così in campo, pensando che la difesa sia un optional, di quelli inutili e fastidiosi (nelle nuove macchine ci sono e pure costosi), non si va lontano. La seconda: temiamo che la posizione di Fonseca, con la pausa della Nazionale, tornerà in discussione. Ed è naturale che sia così. È una legge del calcio».