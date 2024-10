Fiorentina Milan, Fonseca lo manda ANCORA IN PANCHINA: le ultimissime di FORMAZIONE sulla squadra rossonera

In vista di Fiorentina-Milan, Paulo Fonseca ha già chiare le scelte da fare. Come riportato da Sky Sport in attacco ci saranno nuovamente sia Morata che Abraham. In difesa, invece, è sempre più probabile la conferma di Tomori e Gabbia. Dunque, Pavlovic, va verso un’altra panchina.

Milan (4-2-3-1, probabile formazione): Maignan; Emerson Royal, Tomori, Gabbia, Hernandez; Fofana, Reijnders; Pulisic, Morata, Leao; Abraham. All. Fonseca