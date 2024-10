Fiorentina Milan, si SCALDANO gli animi in panchina: l’arbitro Pairetto AMMONISCE Fonseca. Nervosismo dopo l’episodio del rigore

Al 32′ di Fiorentina Milan l’arbitro Pairetto ha ammonito Fonseca per proteste.

Gli animi in panchina si erano scaldati subito dopo l’episodio del rigore concesso alla Viola con l’ausilio del VAR (poi parato da Maignan a Kean) e un tiro di Leao finito fuori che aveva scatenato qualche malumore per un presunto tocco di De Gea non visto.

