Ferri sul Milan: «Scudetto? Bisogna essere costante! I centrocampisti rossoneri peccano in difesa». Le dichiarazioni sui rossoneri

Intervenuto ai microfoni di TMW, ecco le dichiarazioni di Giacomo Ferri sul Milan.

PAROLE – «Per vincere lo Scudetto devi essere costante. E’ ancora presto, ma se continua così fa fatica a stare con le migliori per il titolo. Parlando di gol presi e di difesa, non posso pensare ad esempio che Tomori sia diventato scarso dal giorno alla notte. Nel momento in cui a centrocampo c’erano Kessiè, Tonali e Bennacer che quando stavano bene erano una diga, oggi però il Milan ha giocatori forti da metà campo in avanti ma hanno tutti la caratteristica di essere bravi in attacco ma peccano in difesa, ma per caratteristiche. La difesa forte parte dall’attaccante, ma i centrocampisti sono fondamentali».