Faye Milan, i rossoneri PIOMBANO sul difensore conteso dall’Inter e da MEZZA Europa: c’è già l’OFFERTA presentata al Barcellona!

C’è anche il calciomercato Milan sulle tracce di Mikayil Faye, difensore centrale classe 2004 del Barcellona. Il senegalese è finito da settimane nel mirino dell’Inter per la ricerca del braccetto sinistro ed è cercato da vari club in giro per l’Europa tra cui il Besiktas e il Rennes (ovvero la squadra in pole per il suo acquisto).

Dalla Turchia arriva questa indiscrezione che parla dell’inserimento dei rossoneri per il difensore, con tanto di offerta già presentata al Barcellona da 20 milioni di euro. A riferirlo è Sporx, che sottolinea anche come i blaugrana avrebbero rifiutato tale proposta partita dai rossoneri.