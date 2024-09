Favarin SICURO: «Gabbia al Villareal è CRESCIUTO. Con gli acquisti del Milan NON c'era grande DIVARIO e ora la Nazionale...»

Le parole di Giancarlo Favarin ai microfoni di Milannews.it su Matteo Gabbia, che lui ha allenato in passato al Lucca

Intervenuto ai microfoni di Milannews.it, Giancarlo Favarin ha rilasciato queste dichiarazioni su Matteo Gabbia, decisivo per il Milan nel derby, che lui ha allenato in passato al Lucca nella prima esperienza professionistica del difensore.

PAROLE – «Vedendo tutti i difensori che il Milan ha nel frattempo comprato non mi sembrava ci fosse tutto questo divario. Col senno di poi il prestito al Villarreal lo ha aiutato a crescere in maniera esponenziale, è diventato più forte. E partite come quella del derby ti danno consapevolezza. Ora è maturo e merita maggiori riconoscimenti, ad esempio essere preso in considerazione da Spalletti per la Nazionale. Anche perché ho visto giocatori presi in considerazione che non sono meglio di lui».