Il Milan si sta preparando in vista della prossima stagione. Per ripartire i rossoneri si affidano anche ai numeri di Leao

Il Milan si sta preparando in vista della prossima stagione. Per ripartire i rossoneri si affidano anche ai numeri di Leao:

Per la terza stagione consecutiva ha migliorato il suo fatturato di gol segnati raggiungendo 15 reti nella Serie A 2022/23, marcature che ci hanno fatto guadagnare 12 punti. Un’annata importante per il portoghese, che ha aggiunto anche 8 assist partecipando così a 23 gol rossoneri in campionato. Rafa è stato il nostro giocatore più presente (35 partite giocate) e con il maggior numero di tiri (92), oltre a risultare il primo in tutto il campionato per dribbling completati (ben 79). In due mesi – ottobre e aprile – il numero 17 rossonero è stato anche il vincitore dell’MVP del mese istituito dalla Lega Serie A.