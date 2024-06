Fall Milan, Kirovski CHIUDE il primo colpo dell’U23 rossonera! Bonera SORRIDE, i dettagli

Fall-Milan, è lui il primo colpo del club rossonero per quanto riguarda la seconda squadra rossonera: tutti i dettagli

Come riportato da TuttoC.com, il Milan U23 ha chiuso il primo colpo in vista della prossima stagione, la prima dall’avvio del progetto guidato da Kirovski, Ibrahimovic e Bonera.

I rossoneri hanno acquistato per l’attacco Mbarick Fall, classe ’97, nell’ultima stagione al Brindisi e poi alla Giana Erminio. Nato in Senegal, è in possesso della cittadinanza italiana. I rossoneri hanno tutta l’intenzione di accelerare.