Ex Milan, Deulofeu stanco del Napoli: l’esterno si guarda intorno

L’ex Milan Gerard Deulofeu sembra essersi stancato di aspettare le mosse del Napoli: lo spagnolo valuta anche altre offerte

Come riferito da Il Gazzettino, il futuro di Gerard Deulofeu è ancora avvolto nel mistero. L’esterno spagnolo ex Milan si sarebbe stancato di aspettare il Napoli, club da lui preferito anche per la possibilità di giocare in Champions, e starebbe valutando anche altre offerte.

Tra queste c’è la Fiorentina e alcune squadre di Liga: le prossime settimane potrebbero dunque risultare decisive.