Europei femminili, l’olandese Groenen positiva al Covid: le ultime

La centrocampista dell’Olanda Groenen è risultata positiva al Covid-19, ieri sera era in campo contro la Svezia

Il Covid-19 colpisce l’Olanda nel corso degli Europei femminili. Come annunciato dalla Federazione olandese, infatti, la centrocampista Jackie Groenen è risultata positiva al virus nel test effettuato dopo la partita giocata ieri contro la Svezia.

La giocatrice del Manchester United resterà in isolamento “nei prossimi giorni” e potrà rientrare in Olanda in assenza di sintomi e dopo un test negativo, si legge nell’account Twitter dei campioni d’Europa.