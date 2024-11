Europa League, la Lazio si ferma in Europa: pareggio in casa con il Ludogorets

Europa League, la Lazio di Baroni si ferma in Europa: pareggio per 0-0 casalingo contro il Ludogorets nonostante le tante occasioni

A +9 sul Milan in campionato, in Europa League la Lazio di Baroni deve fermare la sua marcia. Dopo quattro vittorie consecutive, arriva il pareggio per 0-0 in casa contro il Ludogorets.

I biancocelesti hanno giocato un primo tempo insufficiente, considerando le qualità dell’avversario. Nella seconda frazione la fase offensiva è decisamente aumentata, sino alla traversa di Guendouzi nel finale.