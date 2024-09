Esonero Fonseca, tecnico all’ANGOLO! Fissata la DEADLINE, si salva solo se… ULTIMISSIME

Il futuro di Paulo Fonseca è ormai sempre più appeso a un filo. Il tecnico è a rischio esonero e potrebbe già cadere

Il futuro del tecnico Paulo Fonseca sulla panchina del Milan è ormai sempre più appeso a un sottile filo, visto soprattutto i solamente due punti raccolti nelle prime tre uscite di campionato, tra cui il pareggio di ieri allo Stadio Olimpico contro la Lazio che avvicina l’allenatore all’esonero.

Secondo quanto scrive Sky Sport su X, le prossime due partite contro Venezia in Serie A e Liverpool in Champions League saranno decisive per determinare se il tecnico portoghese rimarrà ancora sulla panchina del club rossonero.