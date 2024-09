Esonero Fonseca, Ordine dubbioso sul suo eventuale sostituto: «Credo che sia UN AZZARDO!». Le ultimissime notizie

Ordine, sulle colonne del Corriere dello Sport, ha rilasciato un commento riguardo Terzic, uno dei possibili candidati alla panchina del Milan in caso d’esonero di Fonseca.

ORDINE – «Martedì sera a San Siro, non segnalato forse perché abilmente nascosto tra il pubblico pagante (a proposito: i 59mila di San Siro, primo esaurito mancato di Champions, è un altro segnale pericoloso di disaffezione), si è presentato Edin Terzic, già tecnico del Borussia Dortmund finalista di Champions League con il Real Madrid, non proprio l’ultimo della lista. Quel che l’esperienza insegna è che i cambi in corso, a poche settimane dal via della stagione, devono tenere conto di alcune dinamiche. La principale: conoscenza, approfondita, del calcio italiano e delle sue “specificità”. Poi la padronanza dell’italiano così da rendere immediato ed efficace il dialogo con lo spogliatoio di Milanello che è già una pericolosa Babele di lingue straniere e dove ci sono stranieri che ancora non lo masticano. Credo che sia un azzardo»