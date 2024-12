Esonero Fonseca, spifferi sempre più forti sul tecnico! Gara decisiva e portoghese all’angolo. Cosa può succedere

Esonero Fonseca, aumentano gli spifferi sul futuro del portoghese: in caso di passo falso a Verona possibile esonero

Come riportato dal Corriere dello Sport, la gara di domani tra Verona e Milan assume i contorni dell’ultima spiaggia per Paulo Fonseca. Ibrahimovic e Moncada hanno per ora confermato il tecnico ma la sensazione forte è che tale conferma sia solo momentanea.

Un ennesimo passo falso al Bentegodi, dove il Milan si presenta in piena emergenza infortuni, potrebbe costare caro all’ex Roma. Obbligatori i tre punti per evitare quello che sarebbe un clamoroso ribaltone.