Esonero Fonseca, il tecnico torna in bilico? Riflessioni in dirigenza, l’ultima notizia spiazza i tifosi

Esonero Fonseca, il tecnico portoghese può tornare in bilico: la corsa Champions League si complica e la dirigenza riflette

Come riportato da Tuttosport, potrebbe tornare in bilico la posizione di Paulo Fonseca sulla panchina del Milan.

La dirigenza rossonera, adesso, è chiamata a una riflessione profonda perché il Milan, che potrebbe andare direttamente agli ottavi di finale di Champions League se dovesse vincere le prossime tre che sono alla portata, in Serie A è fuori dai giochi scudetto (era paradossale parlarne ancora) e ha grande traffico davanti per quanto concerne la zona Champions League. Il tutto a prescindere dall’asterisco di Bologna-Milan, che oggi non può essere un alibi. . Ma al

netto dello sfogo, Fonseca torna ad essere in bilico e la dirigenza milanista, che è consapevole di aver fatto una scelta rischiosa, ora dovrà riflettere su cosa fare alla luce dei risultati.