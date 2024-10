Esonero Fonseca, il tecnico TORNA in bilico? SPIFFERI dal Franchi, non si esclude QUESTO scenario

Esonero Fonseca, il tecnico torna in bilico dopo la sconfitta contro la Fiorentina? Spifferi dal Franchi, cosa succede

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, la sconfitta di ieri sera del Milan contro la Fiorentina rimette nuovamente in bilico la posizione di Paulo Fonseca, già a rischio prima della fondamentale vittoria nel derby.

La sosta potrebbe cadere a pennello in questo senso: i rossoneri potrebbe sfruttare lo stop delle competizioni e optare per la svolta in panchina. Riflessioni in corso, nessuno scenario può essere escluso.