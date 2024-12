Esonero Fonseca, tecnico salvo dopo Verona? Spunta uno scenario clamoroso, i tifosi non se lo aspettavano

Esonero Fonseca, il tecnico si salva vincendo a Verona ma il futuro in rossonero non è ancora certo: nuovo esame contro la Roma

Come riportato da calciomercato.com, la posizione di Paulo Fonseca sulla panchina del Milan, nonostante la vittoria di ieri sera sul campo del Verona, non è ancora salda.

PAROLE – «Paulo ha sette vite come i gatti. Ogni qualvolta la posizione del tecnico portoghese viene messa in discussione alla fine riesce a trovare una salvifica vittoria. Era successo il 22 settembre scorso grazie a un sorprendente successo per 2-1 sull’Inter e poi il 5 novembre con l’impresa del Bernabeu contro i campioni del mondo del Real Madrid. Una interpretazione positiva è quella che ci fa vedere una squadra che, al netto di qualche incomprensione, lotta con e per il suo allenatore. Ma rimane una visione parziale rispetto a un problema più ampio. Il Milan compatto, propositivo e concreto sotto porta di Madrid non si è più visto. Quello sceso in campo a Verona è un Diavolo involuto, che calcia una sola volta in porta. Senza Pulisic la squadra perde vitalità e velocità, oltre che a un leader tecnico formidabile. Fonseca sa che deve vincere anche contro la Roma, fare un filotto di vittorie per mettere i bulloni sulla panchina. Questa proprietà non sembra avere l’ossessione della vittoria ma dei conti in regola, motivo per il quale il quarto posto diventa essenziale per dare continuità al nuovo corso targato Fonseca».