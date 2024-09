Esonero Fonseca, sono QUATTRO i nomi dei potenziali sostituti! I tifosi votano LUI

Esonero Fonseca, sono quattro i nomi dei potenziali sostituti del tecnico portoghese: i tifosi votano per il ritorno di Allegri

Come riferito da Tuttosport, nonostante le dichiarazioni di facciata, Paulo Fonseca, tecnico del Milan, è sotto esame nelle prossime partite, quelle contro Venezia e Inter in campionato e Liverpool in Champions League.

Secondo il noto quotidiano, sarebbero quattro i profili attenzionati dai rossoneri in caso di clamoroso divorzio anticipato: Allegri, Sarri, Xavi e Conceicao. I tifosi però non hanno dubbi: all’unanimità si chiede il ritorno dell’ex Juve. Prossime settimane decisive.