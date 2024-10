Esonero Fonseca, silenzio di tomba del Milan! Sensazione preoccupante, comincia a serpeggiare questa convinzione

Esonero Fonseca, silenzio di tomba del Milan: tecnico confermato praticamente senza fiducia. Cosa sta succedendo

Come rivelato da Tuttosport, si fa sempre più ingarbugliata la situazione in casa Milan dopo la sconfitta di domenica sera sul campo della Fiorentina, la quarta stagionale su 9 partite disputate tra campionato e Champions League.

Fonseca è stato confermato dal silenzio tombale della società: nessuno ha preso posizione in maniera ufficiale e dunque c’è la netta sensazione che il tecnico rimanga in bilico e senza fiducia. Più in generale serpeggia nell’ambiente la sensazione che la scelta di Fonseca sia stata errata come gran parte dei tifosi aveva fatto notare. Il prossimo filotto di partite sarà decisivo per il suo futuro.