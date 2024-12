Esonero Fonseca, tecnico avvisato! Può tenersi la panchina solo in un caso. E spunta uno scenario che spiazza i tifosi

Esonero Fonseca, il tecnico può rimanere anche nella prossima stagione solo con la Champions: senza rischierebbe anche Moncada

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, Gerry Cardinale, numero uno di RedBird e proprietario del Milan, ha avvisato Paulo Fonseca e non solo.

L’accelerata immediata, però, deve arrivare dalla squadra. I risultati del Milan 2024-25 non possono essere ritenuti nemmeno sufficienti, soprattutto in campionato. L’ottavo posto in classifica va molto al di sotto delle aspettative e, se la barra non dovesse tornare dritta, Fonseca sarebbe il primo a pagare. Forse non l’unico, dato che Geoffrey Moncada, il direttore tecnico, ha il contratto in scadenza a giugno. E Zlatan Ibrahimovic? Pur avendo la responsabilità delle scelte tecniche resta l’uomo di fiducia di Cardinale. Ibra nelle ultime settimane ha appoggiato Fonseca, utilizzando una nuova strategia: lasciare spazio all’allenatore nella comunicazione, sia interna (lo spogliatoio e Milanello) che esterna (con i media), per legittimarlo ulteriormente agli occhi dei calciatori. Il messaggio è chiaro: il Milan sta ancora con Paulo, almeno fin quando la situazione non diventi irrimediabile.