Esonero Fonseca, arriva la decisione del Milan! La notizia scuote l’ambiente, tifosi completamente sorpresi

Esonero Fonseca, il Milan non ha nessuna intenzione di cambiare il tecnico portoghese: si arriverà con l’ex Roma fino a fine stagione

Come riportato da TMW, e in particolare dal giornalista Losapio, il Milan ha preso una decisione molto precisa sul futuro di Paulo Fonseca.

Il Milan non ha intenzione di cambiare allenatore per una questione di budget. L’idea non è quella di cambiare Fonseca nelle prossime settimane, ma rimanere fedele alla propria linea, cioè quella di dargli fiducia e non puntare su altri profili.