Esonero De Rossi, decisione CLAMOROSA della Roma! UFFICIALE l’addio del tecnico

Esonero De Rossi, ufficiale l’addio del tecnico: clamorosa decisione della Roma dopo sole 4 giornate di campionato

La Roma ha ufficializzato l’esonero di Daniele De Rossi, lo scorso anno in grado di eliminare il Milan dall’Europa League. Il club giallorosso, che in questo inizio di stagione ha affrontato anche la Juve senza trovare la vittoria in campionato, ha confermato la sua decisione con un comunicato.

IL COMUNICATO – La decisione del Club è adottata nell’interesse della squadra, per poter riprendere prontamente il percorso auspicato, in un momento in cui la stagione è ancora al suo inizio.

A Daniele, che sarà sempre di casa nel Club giallorosso, un vivo ringraziamento per il lavoro svolto in questi mesi con passione e dedizione.

Seguiranno comunicazioni sulla guida tecnica della squadra.