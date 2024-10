Empoli Gemmi: «Rigore? Faccio fatica a vedere dei contatti!». Scoppia la polemica nel post partita di DAZN. Le ultimissime

Roberto Gemmi, direttore sportivo dell’Empoli, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta contro il Napoli per commentare anche il rigore concesso ai partenopei. Di seguito le sue parole, il Milan ora dista cinque punti dai partenopei.

PRESTAZIONE E RIGORE – «Siamo contenti della prestazione, ci fa piacere confrontarci con queste realtà molto più qualificate della nostra. Tutto questo ci inorgoglisce, poi i punti sono sempre zero e quindi ti viene sempre il rammarico però abbiamo fatto di tutto per restare in partita e penso che così è stato. Poi dopo se vogliamo parlare del rigore faccio davvero fatica a capirlo, non vedo proprio contatti ma forse ho visto male».