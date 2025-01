Emerson Royal a Milan TV: «Sono molto contento di questi miei primi 6 mesi qua. Lui era il mio idolo»

Emerson Royal ai microfoni di Milan TV ha svelato chi era il suo idolo: si tratta di un ex calciatore rossonero

Emerson Royal, terzino destro arrivato dal Tottenham nel calciomercato estivo, ha parlato ai microfoni di Milan TV ed ha svelato chi è stato il suo idolo da bambino.

IL MIO IDOLO – «Sono molto contento di questi miei primi 6 mesi qua. Io lavoro per questo. Cafù è un idolo per me. È stato importante qua, ma lo è stato anche in Nazionale. Lui sa quanto di calcio. Lavoro tanto, lui sa che posso attaccante ma anche difendere bene».